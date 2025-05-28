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        Sakarya'da kavşakta drift atan otomobil ağaca çarptı; 3 yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kavşakta drift atan otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:40
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        Sakarya'da kavşakta drift atan otomobil ağaca çarptı; 3 yaralı
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        SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde kavşakta drift atan otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. B.A.’ın (22) cadde üzerindeki dönel kavşakta drift atmaya çalışırken kontrolünü yitirdiği 54 SA 996 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçtaki E.K. (23), R.F. (20) ve Ç.S., hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekibi tarafından ayakta müdahale edildi.

        Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın dönel kavşağa yavaş bir şekilde girmesi ve sonrasında hızlanarak kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpması yer aldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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