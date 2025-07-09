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        Sakarya'da araç dizayn firmasına dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı

        SAKARYA'da hacizli araçların satın alınıp VIP minibüs, karavan, servis aracı veya özel dizaynlı lüks araçlara dönüştürüldüğü vaadinde bulunularak proforma fatura üzerinden satış yapılan ve son dönemde araçların teslim edilmediği belirtilen firmaya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:05
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        Sakarya'da araç dizayn firmasına dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı
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        SAKARYA’da hacizli araçların satın alınıp VIP minibüs, karavan, servis aracı veya özel dizaynlı lüks araçlara dönüştürüldüğü vaadinde bulunularak proforma fatura üzerinden satış yapılan ve son dönemde araçların teslim edilmediği belirtilen firmaya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. WhatsApp grubunda örgütlenen mağdurlar ise ifade vermek için bulundukları illerden otobüs kiralayarak Sakarya’ya doğru yola çıktı.

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2021 yılında kurulan ve İstanbul’da da şubesi bulunan firma, hacizli ya da düşük bedelli araçları satın alarak VIP minibüs, karavan, servis aracı veya özel dizaynlı lüks araçlara dönüştürme vaadiyle çok sayıda kişiyi ağına düşürdü. Şirketin, noter üzerinden değil, yalnızca proforma fatura düzenleyerek satış yaptığı ve çok sayıda müşteriye parasını aldığı halde araç teslim etmediği öne sürüldü.

        SAVCILIKTAN ‘ZİNCİRLEME DOLANDIRICILIK’ SORUŞTURMASI

        Şikayetler üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘zincirleme dolandırıcılık’, ‘resmî belgede sahtecilik’ ve ‘suçtan elde edilen gelirin aklanması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Sakarya ve İstanbul’daki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda firma sahibi Murat Y. ile 12 çalışan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi. Şirketin Kocaali’deki merkez binası ile İstanbul’daki ofisinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal ve evraka el konuldu. Operasyona yaklaşık 150 jandarma personeli katıldı.

        MALİYE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

        Soruşturma kapsamında şirketin muhasebe kayıtları, banka hareketleri ve mali evrakları mercek altına alındı. Firma sahibi ve çalışanların kişisel hesapları da incelemeye alındı.

        MAĞDURLAR WHATSAPP GRUBUNDA ÖRGÜTLENDİ, OTOBÜSLE İFADE VERMEYE GELİYOR

        Şu ana kadar 20’yi aşkın mağdurun ifade verdiği öğrenilirken, sayının 100’ün üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Aralarında farklı şehirlerden gelenlerin de bulunduğu mağdurların WhatsApp grubu kurarak birlikte hareket ettikleri öğrenildi. Şikayetçiler, kendi aralarında organize olup otobüs kiralayarak ifade vermek için Sakarya’ya yola çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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