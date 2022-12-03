Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör Serkan Özbalta, oyunu domine ederek rakibe pozisyon vermeyen bir performansı sahaya yansıttıklarını belirtti.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli karşılaşmalardan birini geride bıraktıklarını söyledi.

Göreve gelmesinin ardından takımın derlenip toparlanması adına önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Özbalta, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Puan tablosunda yukarıları zorlamak adına güzel bir sonuç aldıklarına işaret eden Özbalta, "Sakaryaspor, ülke genelinde sevilen bir camia. O yüzden lige çıktığımız ilk sene adımlarımızı sağlam atmalıyız." diye konuştu.

Tarihi bu kadar güçlü olan camianın formasını terletmenin ayrı bir sorumluluk getirdiğine değinen Özbalta, takım oyununa önem verdiklerini dile getirdi.

Özbalta, şunları kaydetti:

"İlk yarıda sallandık ama ayakta durduk. İkinci yarı başka bir sahne vardı. Oyunu domine eden, savunma anlamında rakibe pozisyon vermeyen bir performans sergilendi. 2-0'lık net bir skorla mutlu ayrılıyoruz."







- Bilazer: "Son 3 haftadır aynı senaryoyu yaşıyoruz"





Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Muzaffer Bilazer, maçın ilk yarısında arzuladıkları oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

İlk yarıda pozisyon üstünlüğünün kendilerinde olduğunu aktaran Bilazer, "Son 3 haftadır aynı senaryoyu yaşıyoruz. Üçüncü bölgede bitirme noktasında yetersiz kalıyoruz. Maç içerisinde skor avantajını elimize geçirmiş olsak çok daha farklı bir senaryoyla bitecekti." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda yine pozisyon anlamında her şeyin iyiye gittiğini ifade eden Bilazer, "Maalesef korner olmayan bir pozisyondu, maçın hakemi korner verdi. Bununla birlikte Ümit Kurt'un sarı kartı olmasaydı bence o pozisyona sarı kartı verecekti. Sarı kartı olduğu için vermedi diye düşünüyorum. İkinci yarıda bizim için maçın okunacağı tek bir şey var, maçın hakeminin yetersiz performansı." değerlendirmesinde bulundu.

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