Sakaryaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Oğuz Kocabal yer almadı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Pendikspor, 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sakarya ekibi, ligde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 22 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.