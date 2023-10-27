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        Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı mesajları

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:24
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        Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı mesajları
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sarıbıyık, mesajında, eğitim kalitesi, AR-GE çalışmaları ve topluma yönelik hizmetleriyle çok daha büyük ve müreffeh Türkiye için gayret etmeye, nitelikli, değerlerine ve ülkesine bağlı insanlar yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

        Cumhuriyet'in 100. yılını doldurmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Sarıbıyık, şunları kaydetti:

        "Ulaştığımız noktada cumhuriyetimiz çok daha büyük atılımlar ile artık Türkiye Yüzyılı'na başlıyor. Bir olduğumuz ve kenetlendiğimiz zaman aziz milletimizin aşamayacağı hiçbir engel yok. Memleketimiz, birlikteliğin, gayretin, hoşgörünün ve nezaketin dünya üzerinde yaşandığı en özel coğrafya. İnşallah gelecek nesillerimize miras bırakacağımız bu değerlerle Türkiye Cumhuriyeti daha nice yüzyıllar görecektir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor; inancımız, değerlerimiz ve vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

        Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, zamanının çok ötesinde ve hala geçerli olan vizyonuyla millete armağan ettiği Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir gururla kutlandığını aktardı.

        Cumhuriyet'in, Milli Mücadele'nin, İstiklal Savaşı'nın sonucunda elde edilen başarının tacı olduğunu vurgulayan Bekdemir, "100 yıllık geçmişimizden aldığımız güç ve inanç, gençlerin azmi ve başarısıyla daha da ileriye taşınacaktır. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında atılan temeller, oluşturulan birliktelik sayesinde ikinci yüzyılımızda güçlü ve mutlu bir geleceğimiz olacak. Cumhuriyetimizin yüzyılını coşkuyla kutlarken diğer taraftan da yeni yüzyıl için dünyanın takip edeceği yenilikleri hayata geçirmek yeni görevimiz olacak. Her zamankinden daha çok çalışarak 100 yıllık Cumhuriyetimize yakışır işlere imza atacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. 100. yıl yolunda Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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