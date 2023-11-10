Sakarya'da 2018 yılından bu yana 1378 düzensiz göçmen yakalandı Sakarya'da 2018 yılından bu yana 1378 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 116 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Sakarya'da 2018 yılından bu yana 1378 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 116 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, diğer kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele ediyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 2018'de 83, 2019'da 156, 2020'de 101, 2021'de 76, 2022'de 145 ve bu yılın ilk 10 ayında da 817 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 116 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Eylül ve ekim aylarında vatandaşların ihbarları sonucu yakalanan düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı sayısı, temmuz ve ağustosa kıyasla arttı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin daha etkin ve sonuç odaklı olabilmesi için vatandaşlardan gelecek bütün ihbarların değerlendirileceği bildirildi.