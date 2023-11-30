Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'nın sağlık turizmindeki potansiyeli çalıştayda ele alındı

        Sakarya'da turizm gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'nın sağlık turizmindeki potansiyeli çalıştayda ele alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da turizm gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere altyapısı olan bazı illerin sağlık turizmi alanında dünyada isim yaptığını, özellikle Avrupa'dan çok ciddi müşterileri olduğunu söyledi.

        Avşarbey, Sakarya'nın da bu alanda ismini duyuracağı ilk adımı çalıştayla atmak istediklerini kaydetti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar da kentin turizm bölgeleri, bu alanda yürütülen faaliyetler ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

        Sakarya'nın turizm açısından yüksek değere sahip olduğunu anlatan Acar, kentin coğrafi konumu ve ulaşım kolaylığı, konaklama kapasitesi, nitelikli iş gücü ve teknolojik altyapısıyla termal turizm ve sağlık alanında da büyük potansiyelinin bulunduğunu kaydetti.

        Acar, "Çalıştayla hedefimiz bu potansiyeli harekete geçirerek dünyada milyarlarca doları aşan hacme ulaşan sağlık turizminden aldığımız payı olabildiğince büyütmektir. Asıl işimiz, çalıştayın ardından raporlanarak hazırlanacak yol haritasının belirlenmesiyle başlayacak." dedi.

        - "Sağlık turizminde de şehirlerimiz, hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız çok kabiliyetli"

        Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan da Türkiye'nin, sağlık turizmi alanında dünyada başarılı ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

        Sağlık turizminde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerin başı çektiğini, bunların bütün illere yayılması gerektiğini dile getiren Mercan, "Ülkemiz bir cennet turizmde, sağlık turizminde de şehirlerimiz, hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız çok kabiliyetli." dedi.

        Sağlık turizmi alanında bakanlık düzeyinde destekler olduğuna işaret eden Mercan, "Büyükşehirler dışındaki illerimiz, bunları çok fazla kullanmıyorlar aslında. Bunları kullanmak lazım." diye konuştu.

        Mercan, Sakarya'nın hem konum itibarıyla hem turistik değerleri açısından son derece avantajlı olduğunu kaydetti.

        Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Ticaret İl Müdürlüğü, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ, oteller, seyahat acenteleri, kamu ve özel hastanelerin desteğiyle düzenlenen çalıştayda, sektör paydaşları yer aldı.

        "Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlama", "Sağlık Turizminde Hukuk, Mevzuat ve Etik İlkeler", "Sağlık Turizminde Sakarya'da İnsan Kaynakları", "Sağlık Turizminde Tedavi Öncesi ve Sonrası Hizmetler", "Sakarya'da Destinasyon Yönetimi ve Paydaşlar Arası İlişkiler" konularının ele alındığı gün boyu sürecek çalıştay sonunda hazırlanacak raporla sağlık turizminin yol haritası oluşturulacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Bilim insanlarından güneş fırtınası uyarısı
        Bilim insanlarından güneş fırtınası uyarısı
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?

        Benzer Haberler

        Akyazı'da kamyonla çarpışan tarım aracındaki çift yaralandı
        Akyazı'da kamyonla çarpışan tarım aracındaki çift yaralandı
        Sakarya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Sakarya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanmasına de...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanmasına de...
        Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya'da kuvvetli rüzgar koruma altındaki kum zambaklarına da zarar verdi
        Sakarya'da kuvvetli rüzgar koruma altındaki kum zambaklarına da zarar verdi
        Antalya'da evinde ölü bulunan uzman çavuş Sakarya'da defnedildi
        Antalya'da evinde ölü bulunan uzman çavuş Sakarya'da defnedildi