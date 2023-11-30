Sakarya'nın sağlık turizmindeki potansiyeli çalıştayda ele alındı

Sakarya'da turizm gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere altyapısı olan bazı illerin sağlık turizmi alanında dünyada isim yaptığını, özellikle Avrupa'dan çok ciddi müşterileri olduğunu söyledi.

Avşarbey, Sakarya'nın da bu alanda ismini duyuracağı ilk adımı çalıştayla atmak istediklerini kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar da kentin turizm bölgeleri, bu alanda yürütülen faaliyetler ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Sakarya'nın turizm açısından yüksek değere sahip olduğunu anlatan Acar, kentin coğrafi konumu ve ulaşım kolaylığı, konaklama kapasitesi, nitelikli iş gücü ve teknolojik altyapısıyla termal turizm ve sağlık alanında da büyük potansiyelinin bulunduğunu kaydetti.

Acar, "Çalıştayla hedefimiz bu potansiyeli harekete geçirerek dünyada milyarlarca doları aşan hacme ulaşan sağlık turizminden aldığımız payı olabildiğince büyütmektir. Asıl işimiz, çalıştayın ardından raporlanarak hazırlanacak yol haritasının belirlenmesiyle başlayacak." dedi.

- "Sağlık turizminde de şehirlerimiz, hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız çok kabiliyetli"

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan da Türkiye'nin, sağlık turizmi alanında dünyada başarılı ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Sağlık turizminde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerin başı çektiğini, bunların bütün illere yayılması gerektiğini dile getiren Mercan, "Ülkemiz bir cennet turizmde, sağlık turizminde de şehirlerimiz, hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız çok kabiliyetli." dedi.

Sağlık turizmi alanında bakanlık düzeyinde destekler olduğuna işaret eden Mercan, "Büyükşehirler dışındaki illerimiz, bunları çok fazla kullanmıyorlar aslında. Bunları kullanmak lazım." diye konuştu.

Mercan, Sakarya'nın hem konum itibarıyla hem turistik değerleri açısından son derece avantajlı olduğunu kaydetti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Ticaret İl Müdürlüğü, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ, oteller, seyahat acenteleri, kamu ve özel hastanelerin desteğiyle düzenlenen çalıştayda, sektör paydaşları yer aldı.

"Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlama", "Sağlık Turizminde Hukuk, Mevzuat ve Etik İlkeler", "Sağlık Turizminde Sakarya'da İnsan Kaynakları", "Sağlık Turizminde Tedavi Öncesi ve Sonrası Hizmetler", "Sakarya'da Destinasyon Yönetimi ve Paydaşlar Arası İlişkiler" konularının ele alındığı gün boyu sürecek çalıştay sonunda hazırlanacak raporla sağlık turizminin yol haritası oluşturulacak.