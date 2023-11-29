Sakarya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Sapanca Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, Orman İşletme Müdürlüğü önünden başladı.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak yürüyen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Sapanca'dan Gazze'ye Bin Selam" yazılı pankart taşıyan grup, yürüyüşü ilçe merkezinde sonlandırdı.

Vatandaşlar, basın açıklaması sonrası saldırılarda ölen Filistinliler için dua etti.

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