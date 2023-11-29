Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:56 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

        Sapanca Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, Orman İşletme Müdürlüğü önünden başladı.

        Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak yürüyen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        "Sapanca'dan Gazze'ye Bin Selam" yazılı pankart taşıyan grup, yürüyüşü ilçe merkezinde sonlandırdı.

        Vatandaşlar, basın açıklaması sonrası saldırılarda ölen Filistinliler için dua etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Özür diledi
        Özür diledi
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar

        Benzer Haberler

        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanmasına de...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanmasına de...
        Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya'da kuvvetli rüzgar koruma altındaki kum zambaklarına da zarar verdi
        Sakarya'da kuvvetli rüzgar koruma altındaki kum zambaklarına da zarar verdi
        Antalya'da evinde ölü bulunan uzman çavuş Sakarya'da defnedildi
        Antalya'da evinde ölü bulunan uzman çavuş Sakarya'da defnedildi
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Baba oğul 23 yıldır ateşin başında demire şekil veriyor
        Baba oğul 23 yıldır ateşin başında demire şekil veriyor