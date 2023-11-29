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        Baba oğul 23 yıldır ateşin başında demire şekil veriyor

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 23 yıldır demir döverek balta, kazma, çapa gibi ürünler yapan baba oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:22
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        Baba oğul 23 yıldır ateşin başında demire şekil veriyor
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 23 yıldır demir döverek balta, kazma, çapa gibi ürünler yapan baba oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği yaşatmaya çalışıyor.

        Demircilik mesleğine çocuk yaşta başlayan 67 yaşındaki Recep Furuncu ile çırak olarak yetiştirdiği oğlu Cüneyt Furuncu, 23 yıldır birlikte ateşin başında demire şekil veriyor.

        Bilek gücüyle yaptıkları balta, kazma, çapa gibi ürünleri yurt içi ve dışındaki müşterilerine ulaştıran baba oğul, mesleği gelecek kuşaklara aktaracak çırak bulamamaktan yakınıyor.

        Demirci ustası Recep Furuncu, AA muhabirine, 55 yıldır demircilik yaparak geçimini sağladığını, yetiştirdiği oğluyla mesleğini sürdürdüğünü anlattı.

        Çırak yetişmediği için mesleğin bitme noktasına geldiğini belirten Furuncu, "Çırak yetiştiren bir abi vardı, o bile bulamıyor artık. Kendimiz yetiştirirsek daha iyi olur ama yok, gelmiyorlar. Çırakken 3 yıl karın tokluğuna çalıştım ama Allah razı olsun ustamdan, beni yetiştirdi. Onun ekmeğini yiyorum ve devam ediyorum." diye konuştu.

        Furuncu, ilçeden, şehirden ve yurt dışından müşterilerinin olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Bizden sonra da bu iş devam etsin isteriz"

        Cüneyt Furuncu da baba mesleği olduğu için demircilik yapmak istediğini dile getirerek, mesleğin son temsilcileri olduklarını söyledi.

        Demirciliği severek yaptığını anlatan Furuncu, şöyle devam etti:

        "23 yıldır babamla bu işi yapıyorum. Babam tek çalışıyordu, onun yanında başladım. Bizden sonrası yok, yani çırağımız yok, yetiştiremiyoruz. Gençler bu işin pis olduğunu, parasının olmadığını düşünüyor. Karın tokluğuna bu işi öğrenmek eskidendi. Şimdi tabii ki her işin bir bedeli var, istemedikleri için gelmiyorlar. Gelenler de 1-2 hafta çalışıp bırakıp gidiyor. İsteriz çırağımız olsun, bizden sonra da bu iş devam etsin ama yok maalesef."

        İlçede bu işi tek babasıyla kendisinin yaptığını aktaran Furuncu, işlerinin yoğun olduğunu, bu nedenle çok yorulduklarını kaydetti.

        Kocaeli'den gelerek bahçe aletlerinin işçiliğini yaptıran Hüdaverdi Köker de hazır ürünlerin hiçbir zaman bu kalitede olmadığını belirterek, "Buradaki işçilik gayet güzel, ustamızı tebrik ediyorum. Her şeyin hazıra döndüğü dünyada emeğe dayalı bu işler bana göre çok değerli." ifadelerini kullandı.

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