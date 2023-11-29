Antalya'da evinde ölü bulunan uzman çavuş Sakarya'da defnedildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde evinde ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

Antalya Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Gökhan Kam'ın (43) cenazesi, Sakarya'ya getirildi.

Kam için Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi. Kam'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kam'ın yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Aydın Kutlu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kam'da venöz yetmezlik (toplardamarda geriye kaçırma) olduğu öğrenilmişti.

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