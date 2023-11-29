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        Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:50 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:56
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        Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

        Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü, 2 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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