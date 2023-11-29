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        Sakarya Ticaret Borsası

        Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 102 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:22
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        Sakarya Ticaret Borsası
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        Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 102 liradan satıldı.

        STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün Birim Satış Şekli Ortalama
        Kabuklu fındık Kg HMS 102
        Mısır dane Kg HMS 5,20
        Sarmısak Kg TS 60,03
        Kuru soğan Kg TS 5,09

        HMS: Hazır Müstahsil Satış

        TS: Tacir Satışı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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