Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 102 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kabuklu fındık Kg HMS 102 Mısır dane Kg HMS 5,20 Sarmısak Kg TS 60,03 Kuru soğan Kg TS 5,09

HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı