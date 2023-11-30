Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Akyazı'da kamyonla çarpışan tarım aracındaki çift yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyon ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 08:43 Güncelleme: 30.11.2023 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akyazı'da kamyonla çarpışan tarım aracındaki çift yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyon ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı'nda Sait T. idaresindeki 54 VH 653 plakalı kamyon ile İsmail Y'nin kullandığı tarım aracı çarpıştı.

        Kazada sürücü İsmail Y. ve yanındaki eşi Hava Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı çift, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yolda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Özel: Akşener'le yerel seçimi konuşacağız, tutumumuzu anlatacağım
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        Kimler yetim aylığı alabilir?
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        2033’te hedef 135 milyar dolar
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek

        Benzer Haberler

        Sakarya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Sakarya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanmasına de...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanmasına de...
        Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya'da kuvvetli rüzgar koruma altındaki kum zambaklarına da zarar verdi
        Sakarya'da kuvvetli rüzgar koruma altındaki kum zambaklarına da zarar verdi
        Antalya'da evinde ölü bulunan uzman çavuş Sakarya'da defnedildi
        Antalya'da evinde ölü bulunan uzman çavuş Sakarya'da defnedildi
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası