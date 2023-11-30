Akyazı'da kamyonla çarpışan tarım aracındaki çift yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyon ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı'nda Sait T. idaresindeki 54 VH 653 plakalı kamyon ile İsmail Y'nin kullandığı tarım aracı çarpıştı.

Kazada sürücü İsmail Y. ve yanındaki eşi Hava Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı çift, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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