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        Sakarya'da İranlı çifti öldürmekten yargılanan sanığa 2 kez 25 yıl hapis cezası

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2021'de boş arazide cesetleri bulunan İran uyruklu karı kocayı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 2 kez 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:22
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        Sakarya'da İranlı çifti öldürmekten yargılanan sanığa 2 kez 25 yıl hapis cezası
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2021'de boş arazide cesetleri bulunan İran uyruklu karı kocayı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 2 kez 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İran uyruklu tutuklu sanık A.M. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, sanık A.M'nin, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

        Söz alan müşteki avukatı, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılması talebinde bulundu.

        Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılmasını talep etti.

        Sanık A.M, tercüman vasıtasıyla yaptığı savunmasında, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Böyle bir eylemi gerçekleştirmedim. Tanıklar ile yüzleşmek istiyorum. Maktulleri ben öldürmedim. Beraatimi istiyorum." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 2 kez 25 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        - Olayın geçmişi

        Sapanca'da 1 Temmuz 2021'de İran uyruklu Mohammad Hossein Zamani Alavijeh ve eşi Asieh Shariatpour'un cesetlerinin boş arazide parçalanmış halde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinin yanındaki konaklama işletmesinde çift ile kaydı bulunan şüpheli A.M. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Çiftin İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak ilçeye getirildiği belirlenen soruşturma sonucu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Cinayetin İran uyruklu A.M, P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. tarafından vahşi duygularla iştirak iradesiyle işlendiği kaydedilen iddianamede, dosyaları ayrılan P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. hakkındaki soruşturmanın Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettiği belirtiliyordu.

        İddianamede, sanık A.M'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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