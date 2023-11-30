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        Sakarya´da fuhuş operasyonu: 67 gözaltı

        SAKARYA´nınKarasu ilçesinde eğlence mekanlarına 300 polisin katılımı ile düzenlenen fuhuş operasyonunda 61 yabancı uyruklu kadın ile 6 organizatör gözaltına alındı. 6 organizatörden 5'i tutuklanırken, 61 kadından 4'ünde HIV virüsüne rastlandı. Kadınların sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:50
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        Sakarya´da fuhuş operasyonu: 67 gözaltı
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        SAKARYA´nınKarasu ilçesinde eğlence mekanlarına 300 polisin katılımı ile düzenlenen fuhuş operasyonunda 61 yabancı uyruklu kadın ile 6 organizatör gözaltına alındı. 6 organizatörden 5'i tutuklanırken, 61 kadından 4'ünde HIV virüsüne rastlandı. Kadınların sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Sakarya´nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından fuhuş yaptıkları belirlenen kadınlar ile aracılık ve yer temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından ilçede bulunan eğlence mekanlarına 300 polisin katılımı ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 6 organizatör ile 49´u Özbekistan, 8´i Azerbaycan ve 4'ü Türkmenistan uyruklu 61 kadın olmak üzere 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 84 fişek, 7 dolu kartuş ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Organizatörlerden N.A. (66), C.B. (57), C.Ç.K. (35), İ.K. (33), Z.K. (31) `Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek´ suçundan tutuklanırken E.D. (45) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde tutularak sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 4'ünde HIV virüsü tespit edildi. Testler daha kapsamlı araştırma için Ankara'daki laboratuvara gönderildi. Kadınların sınır dışı edilmesi için Sakarya İl Göç İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. 

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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