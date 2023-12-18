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        Adapazarı'ndaki mahallelere düğünlerin de yapılabileceği sosyal tesisler kazandırılıyor

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bazı mahallelere evlenmek isteyen çiftler için cemiyet alanlarının bulunduğu sosyal tesisler yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:56
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        Adapazarı'ndaki mahallelere düğünlerin de yapılabileceği sosyal tesisler kazandırılıyor
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bazı mahallelere evlenmek isteyen çiftler için cemiyet alanlarının bulunduğu sosyal tesisler yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede sosyal yaşama değer katan hizmetler bir bir hayata geçirilirken, son olarak Küçük Hataplı Mahallesi'ne kazandırılan sosyal tesis-cemiyet alanının açılışı düğünle gerçekleştirildi.

        Tesisin açılışında konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, her mahallede yaptıkları istişarelerle ihtiyaca yönelik, insana dokunan hizmetler sunduklarını vurguladı.

        Kırsal mahallelere sosyal tesisler kazandırarak hem mahallelerin önemli toplanma alanı ihtiyacını giderdiklerini hem de Adapazarı'nı sosyal projelerle daha güzel yarınlara hazırladıklarını aktaran Işıksu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Alandüzü, Acıelmalık, Çamyolu, Taşkısığı, Çağlayan, Dağdibi ve Küçük Hataplı mahallelerimize sosyal tesis-cemiyet alanlarını kazandırdık. İlyaslar, Karadavutlu, Karadere, Mahmudiye, Kışla ve Taşlık mahallelerimizde sosyal tesis-cemiyet alanlarımızın yapımı tamamlanmak üzere. Yeşilyurt, Kömürlük, Kavaklıorman, Karakamış, Doğancılar, Abalı ve Kasımlar mahallelerimize yapılacak sosyal tesis-cemiyet alanlarımızın ihale süreci bitti, çalışmalar başlıyor.

        İhale aşamasında olan sosyal tesis-cemiyet alanlarımız da var. Elmalı, Karapınar, Turnadere, İkizce Osmaniye, İkizce Müslim, Aşırlar, Hacılar, Kurtbeyler, Çaltıcak, Bayraktar, Nasuhlar, Kayrancık, Karaköy, Işıklar ve Büyükhataplı mahallelerimize de ihalesi tamamlandığında hızlıca sosyal tesis-cemiyet alanlarını kazandırmış oluyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki sosyal yaşama dair toplamda 35 projemiz, Adapazarı'mıza çok yakışıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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