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        Taraklı'da Mahdumlar Mahallesi'nin içme suyu hattı yenilendi

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Mahdumlar Mahallesi'ne 30 yıldan fazladır hizmet veren içme suyu hattının yenilendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:13
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        Taraklı'da Mahdumlar Mahallesi'nin içme suyu hattı yenilendi
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Mahdumlar Mahallesi'ne 30 yıldan fazladır hizmet veren içme suyu hattının yenilendiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), Mahdumlar Mahallesi'nde başlattığı hat yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak bölgeye 30 yıldan fazladır hizmet veren içme suyu hattını yenilediği belirtildi.

        Yenilenen 1000 metrelik hat sayesinde su kaybı yaşanmayacağı gibi aynı zamanda oluşabilecek arızaların da önüne geçildiği vurgulanan açıklamada, "Bu sayede ciddi oranda su tasarrufu sağlayacak yeni hat ile bölge halkı kesintisiz içme suyuna kavuştu." denildi.

        Merkezden kırsala kadar şehrin dört bir yanına kaliteli içme suyunun kesintisiz şekilde ulaştırılması için altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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