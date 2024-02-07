Kaymakam Serttaş ve Belediye Başkanı Pilavcı, restorasyon çalışmalarını inceledi

Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, ilçede devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Daha önce belediye ve hükümet konağı olarak kullanılan Kültür Evi ile diğer yapılarda süren restorasyon çalışmalarını inceleyen Serttaş ve Pilavcı, yetkililerden projeler hakkında bilgi aldı.

Serttaş, yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla Taraklı ve Sakarya'nın kazanacağını belirterek, Pilavcı'ya teşekkür etti.

Pilavcı da ilçenin tarihi yapılarıyla ön planda olduğunu vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz ilk gününden itibaren, bu eserlerimize sahip çıkacağımıza söz vermiştik. Önce yıllardır atıl durumda kalan tarihi hanı öğretmenevi yaparak, turizme kazandırdık. Şimdi de Yunuspaşa Camisi ve Kültür Evi'nde de baştan sona yenileme çalışmaları başlattık. Allah'ın izniyle, bu çalışmalarımızdan sonra başka tarihi eserlerimizi yenilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.