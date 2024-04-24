Sakarya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
D-020 kara yolunda seyreden Kemal Çokan (92) idaresindeki 54 DF 129 plakalı motosiklet, Adapazarı yönü Karadere Mahallesi mevkisinde 81 DJ 996 plakalı tırla çarpıştı.
Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü kurtarılamadı.
Tır şoförü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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