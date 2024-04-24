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        Sakarya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:58 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:58
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        Sakarya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        D-020 kara yolunda seyreden Kemal Çokan (92) idaresindeki 54 DF 129 plakalı motosiklet, Adapazarı yönü Karadere Mahallesi mevkisinde 81 DJ 996 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü kurtarılamadı.

        Tır şoförü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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