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        Sakarya'da evlerden ve camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evlerden ve camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:04
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        Sakarya'da evlerden ve camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evlerden ve camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi Uzun Sokak'ta bir evden 6 yüzük ile altın bileziğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlığı E.A'nın (32) yaptığını tespit eden ekipler, zanlıyı çaldığı ziynet eşyalarıyla kısa sürede yakaladı.

        Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlının, daha önce de iki ev ve bir camiden hırsızlık yaptığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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