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        GÜNCELLEME - Sakarya'da aniden rahatsızlanan 27 yaşındaki karateci hayatını kaybetti

        Aniden fenalaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı sporcusu 27 yaşındaki Metehan Kabasakal, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:04
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da aniden rahatsızlanan 27 yaşındaki karateci hayatını kaybetti
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        Aniden fenalaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı sporcusu 27 yaşındaki Metehan Kabasakal, yaşamını yitirdi.

        Eski milli karateci Kabasakal, dün akşam ağabeyinin sanayi sitesindeki dükkanında aniden fenalaştı. Durumu sağlık ekiplerine haber veren ağabeyi ve babası, Metehan'ı araçlarına bindirerek hastaneye doğru hareket etti. Yolda ambulansla karşılaşan aile, sporcuyu görevlilere teslim etti.

        Sağlık görevlilerinin ambulansta kalp masajı uyguladığı Metehan Kabasakal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Metehan'ı cenazesi, Yorgalar Mezarlığı morgundan alınarak Adapazarı ilçesindeki Mesudiye Camisi'ne getirildi. Aile burada taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Çelebiler Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Metehan Kabasakal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor camiasından isimler katıldı.

        Bu arada Metehan Kabasakal'ın yaklaşık 15 gün önce ikinci kez baba olduğu öğrenildi.

        - Karate Federasyonu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan taziye

        Öte yandan Türkiye Karate Federasyonu ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar taziye mesajı yayımladı.

        Federasyondan yapılan açıklamada, "Sakarya bölgesi eski milli sporcumuz Metehan Kabasakal, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun." denildi.

        Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükşehir Belediyemiz Karate Takımı sporcularından Metehan Kabasakal'ın ani vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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