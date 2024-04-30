Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 35-29 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 35-29 yendi.
Normal sezonu ikinci sırada bitiren Sakarya ekibi, ligi üçüncü tamamlayan Beykoz Belediyespor ile şampiyonluk etabının ilk maçında Serdivan Spor Salonu'nda karşılaştı.
İlk yarısı 16-16 önde berabere biten maçta rakibini 35-29 mağlup eden Sakarya temsilcisi, seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 2 Mayıs Perşembe günü aynı salonda oynanacak.
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