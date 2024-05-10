Sakarya ve çevre illerde eğitim sendikaları okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te eğitim sendikaları üyeleri, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Düzce'de ellerinde döviz ve pankartlarla Anıtpark Meydanı'nda toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Türk Eğitim-Sen Düzce Şubesi Başkanı Hasan Yeşilyurt, okullarda şiddeti önlemeye yönelik tedbirler alınması adına toplandıklarını söyledi.

Mengen, "Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözümü zorunlu hale getirmektedir. Şiddet asla kabul edilemez çünkü aslında kaybettiğimiz, toplum içindeki sevgimiz, saygımız, vicdanımızdır. Aslında kaybettiğimiz geleceğimiz, milli değerlerimizdir." diye konuştu.

- Karabük

Karabük'te eğitim çalışanları, Kemal Güneş Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, şiddetin kanayan bir yara haline geldiğini belirterek, tedbir alınması artık bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Öz, şöyle konuştu:

"Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak 1 hafta sürecek dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz. En büyük gayesi bu güzel ülkenin çocuklarını, milletini ve memleketini seven insani değerleri esas alan bir anlayışla yetiştirmek için mücadele eden öğretmenlerimize karşı yapılan bu ve benzeri çirkin davranışı şiddetle kınıyoruz. Eğitim Bir Sen olarak bu tür vahim olaylara duyarsız kalmayacağız."