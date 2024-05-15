Söğütlü Orta Mahalle muhtarı Nihat Gönül, kalp krizi sonucu vefat etti

Cenaze törenine, Gönül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Selçuk Kurt, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sabaha karşı rahatsızlan ve göğüs ağrısı şikayetiyle Ferizli Devlet Hastanesi'ne başvuran Gönül'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Gönül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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