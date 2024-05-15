Söğütlü Orta Mahalle muhtarı Nihat Gönül, kalp krizi sonucu vefat etti
Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Orta Mahalle muhtarı Nihat Gönül (58), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Orta Mahalle muhtarı Nihat Gönül (58), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sabaha karşı rahatsızlan ve göğüs ağrısı şikayetiyle Ferizli Devlet Hastanesi'ne başvuran Gönül'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Gönül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gönül'ün cenazesi, Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Gönül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Selçuk Kurt, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
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