Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Ferizli Belediyesine ziyaret

        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu yönetimi, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:09 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Ferizli Belediyesine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu yönetimi, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

        Ata, Konfederasyonun Genel Başkan Yardımcıları Zürfettin Hacıoğlu ve Erol Ulu, Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Bilaloğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Ayaz'ı makamında ağırladı.

        Hacıoğlu, Ata'ya görevinde başarılar dileyerek, projelere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

        Ata da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyelerinin, fikir ve tecrübelerinden faydalanacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        11'ler belli oldu
        11'ler belli oldu
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        TIR'da yangın: 7 sıfır araç küle döndü
        TIR'da yangın: 7 sıfır araç küle döndü
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da üniversite öğrencileri "Kariyer Zirvesi"nde sektör temsilcileriy...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri "Kariyer Zirvesi"nde sektör temsilcileriy...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri tiyatro oyunlarını kırsaldaki çocuklar iç...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri tiyatro oyunlarını kırsaldaki çocuklar iç...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Türk yemeği yaptı
        Sakarya'da yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Türk yemeği yaptı
        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor
        Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor
        RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu:
        RTÜK Başkanı Şahin, Sakarya'da üniversite öğrencileriyle buluştu: