Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Ferizli Belediyesine ziyaret

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu yönetimi, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

Ata, Konfederasyonun Genel Başkan Yardımcıları Zürfettin Hacıoğlu ve Erol Ulu, Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Bilaloğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Ayaz'ı makamında ağırladı.

Hacıoğlu, Ata'ya görevinde başarılar dileyerek, projelere destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ata da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyelerinin, fikir ve tecrübelerinden faydalanacaklarını ifade etti.