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        Sakarya'da üniversite öğrencileri tiyatro oyunlarını kırsaldaki çocuklar için sahneliyor

        Sakarya'da üniversite öğrencileri, kırsal kesimdeki çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:51
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        Sakarya'da üniversite öğrencileri tiyatro oyunlarını kırsaldaki çocuklar için sahneliyor
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        Sakarya'da üniversite öğrencileri, kırsal kesimdeki çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Köylere Yardım Topluluğu öğrencileri, "Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi yürütüyor.

        Proje kapsamında kırsaldaki okullara giden üniversite öğrencileri, tiyatro oyunlarını çocuklar için sahneliyor. Topluluk üyeleri ayrıca, çocuklarla oyunlar oynayıp çeşitli müzik aletleri çalarak onları eğlendiriyor.

        Proje koordinatörü SAÜ Dr. Öğretim Üyesi Kazım Mert, AA muhabirine, topluluk olarak kırsaldaki okullara yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini söyledi.

        Çocukları tiyatroyla buluşturduklarını belirten Mert, "Çocuk tiyatromuz farklı bölümlerden gönüllü öğrencilerimizden oluşuyor. Çocukları bu tiyatroyla buluşturuyoruz. Canlı müzik performansıyla da yan flüt, gitar, bağlama gibi enstrümanları öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Daha sonra çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Hep birlikte oynayarak öğrenci ve ailelerimizi küçücük de olsa farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Enes İpek de çocuklara tiyatro gösterisi sunduklarını dile getirerek, "İlk defa tiyatro seyreden çocuklar gördük. Gözlerindeki ışık bizleri gerçekten büyülüyor. Bu doğrultuda her zaman bu tiyatroyu devam ettirme eğiliminde olacağız. Sakarya'da kaldığım süre boyunca da topluluğumuz içerisinde tiyatroyu sürdürüp çocukları eğlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Akyazı Düzyazı İlkokulu öğrencisi Batuhan Bıçak ise etkinlikte çok eğlendiklerini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Daha önce hiç tiyatroya gitmediğinden bahseden Bıçak, "Okullumuza geldiler ve tiyatro oyunu sahnelediler. Oyunlar oynadık, hep birlikte müzik söyledik, çok mutlu oldum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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