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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 9. Meslek Komitesi, tüketiciyi korsan servislere karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:33
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 9. Meslek Komitesi, tüketiciyi korsan servislere karşı uyardı.

        SATSO'dan yapılan açıklamada, tüketicilere telefon ve internet aracılığıyla ulaşan korsan servislere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen 9. Meslek Komite Başkanı Samet Alaylı, korsan servisler nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşadığını kaydetti.

        Yetkili servislerin faaliyetlerinin zarar gördüğüne işaret eden Alaylı, "Bu konuya yönelik birçok önlem alınıp, bilgilendirme yapılsa da maalesef tüketici vatandaşlarımız yine mağduriyet yaşayabiliyor. Bizler de tüm imkanlarımızla, tüketicileri bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tüketicilere, ürünlerin markasına ait olan resmi web sitelerinde bulunan servis listesinden ya da Ticaret Bakanlığı'nın SERBİS Platformu üzerinden yetkili servislere ulaşması tavsiyesinde bulunan Alaylı, yetkili servislerin "www.servis.gov.tr" adresinden de bulunabileceğini bildirdi.

        - Sakarya'da deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi

        Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde (ADHS), 2024 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya UMKE İl Sorumlusu Vural Seçkin'in kontrolünde, hastane personelinin acil durumlara karşı bilgi ve becerilerini artırılması, hastane içindeki güvenlik önlemlerinin test edilmesi amacıyla deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

        Senaryo gereği, şiddetli depremin ardından hastane içinde yangın alarmı devreye girdi ve hızla acil durum prosedürleri uygulamaya konuldu.

        Hastane yönetimi, deprem ve yangın sırasında hastaların ve personelin güvenliğini sağlamak için acil eylem planlarını hayata geçirdi.

        Daha sonra hastane personeli ve hastalar güvenli bölgelere tahliye edildi.

        Olay yerine ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

        Tatbikatta, iletişim ve koordinasyon becerilerinin test edilmesi amacıyla çeşitli iletişim kanalları kullanılarak, hastane içinde sürekli bilgi akışı sağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya ADSH Başhekimi Metin Çoban, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Tatbikat, personelimizin bu tür durumlarda nasıl hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebileceğini göstermesi açısından son derece önemliydi. Tatbikatta görev alan tüm personelimize teşekkür

        ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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