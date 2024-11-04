Sakarya Üniversitesi Mustafa Varank'a fahri doktora unvanı verecek
Sakarya Üniversitesince (SAÜ) AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'a fahri doktora unvanı verilecek.
Sakarya Üniversitesince (SAÜ) AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'a fahri doktora unvanı verilecek.
Üniversiteden yapılan açıklamada, SAÜ Senatosunun 2022 yılında almış olduğu karar doğrultusunda Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüttüğü süreçte Türk savunma sanayi ve milli teknoloji hamlesi için bilim ve sanayi alanında gösterdiği üstün çaba ve hizmetlerinden dolayı fahri doktora unvanı verileceği bildirildi.
Törenin 7 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu.
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