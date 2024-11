Sakarya'da kas hastası gence doğum günü sürprizi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kas erimesi olarak bilinen Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası Halilcan Gülşen'in 22. yaş günü kutlandı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan ve bir evlatlarını kas hastalığı nedeniyle kaybeden Gülşen ailesinin diğer çocukları Halilcan, ebeveynlerinin sevgisi ve desteğiyle yaşama tutundu.

Doktorların "19 yaşına kadar yaşayamaz." dediği Halilcan'ın 22. doğum günü için sürpriz etkinlik düzenlendi.

Halilcan'ın okuma yazma bilmemesine rağmen bilgisayardan istediği şarkıyı açabildiğini, yoldan geçen araçların modellerini bildiğini anlatan Gülşen, "Gününün bir saatini oyuncak arabalarla geçiriyor, diğer zamanlar boyama yapıyor." dedi.

Oğlu için 6 yıl önce İstanbul'dan Sakarya'ya taşındıklarını dile getiren Gülşen, "Bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Oğlumla geçirdiğim her saniye, her dakika gülüş benim için. Çok engellerimiz oldu, hepsini aştık. Zamanımızı, her şeyimizi oğlumuza adadık." diye konuştu.