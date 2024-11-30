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        Off-road tutkunu kadın doktor pistlerde rüzgar estiriyor

        İBRAHİM YOZOĞLU - Otomobil sporları sevdalısı acil tıp uzmanı Hande Erdoğan, daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği off-road yarışlarına katılarak pistlerin tozunu attırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:28
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        Off-road tutkunu kadın doktor pistlerde rüzgar estiriyor
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        İBRAHİM YOZOĞLU - Otomobil sporları sevdalısı acil tıp uzmanı Hande Erdoğan, daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği off-road yarışlarına katılarak pistlerin tozunu attırıyor.

        Ankara'da yaşayan 37 yaşındaki Erdoğan, gençlik yıllarında otomobil sporlarına ilgi duymaya başladı.

        Eğitim hayatını nedeniyle bu alana yönelemeyen Erdoğan, 2015 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

        Acil tıp uzmanı olarak Pursaklar Devlet Hastanesinde görevini sürdüren Erdoğan, 3 yıl önce gençlik tutkusunu gerçekleştirmeye karar verdi.

        Aldığı eğitimlerin ardından yardımcı pilot olarak off-road organizasyonlarına katılan Erdoğan, kazandığı başarılarla pilot olarak direksiyon başına geçti.

        Hastanedeki görevinden arta kalan zamanlarda soluğu pistlerde alan Erdoğan, katıldığı organizasyonlarda gösterdiği performansla çeşitli dereceler elde etti.

        Erdoğan, son olarak 15-17 Kasım'da Sakarya'da düzenlenen Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışlarına katılım sağladı.

        - "Bu heyecanı yaşamaktan çok mutluyum"

        Hande Erdoğan, AA muhabirine, geçen iki sezonda yardımcı pilot olarak yarıştığını, geçen sene off-roadda ilk defa bir kadın yardımcı pilot olarak şampiyon olduğunu söyledi.

        Erdoğan, bu yıl ise Tırmanma Kadın Pilot şampiyonluğu elde ettiğini aktararak, misafir olarak çağrıldığı Sakarya'daki şampiyonadan büyük keyif aldığını kaydetti.

        Otomobil sporlarında çok antrenman yapılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Biraz zorlu oluyor, hem buraya zaman ayırmak hem doktor olarak çalışmak büyük mesai istiyor. Ancak bir şekilde ilerletiyoruz. Biraz yorucu oluyor ama çok keyifli, çok heyecan verici. Bu heyecanı yaşamaktan çok mutluyum. İnsan, sevdiği ve istediği her şey için zaman ayırabilir. Çok yorucu oluyor ama zaman ayırmak istediğimiz her şeye zaman ayırabiliyoruz. Çok seviyorum. Arabanın içinde olmak bana inanılmaz mutluluk ve huzur veriyor. Uykumuzdan, diğer bütün hobilerimizden vazgeçecek kadar çok seviyoruz. İnsan istediği ve ulaşmak istediği hedefe doğru ilerlemek için her şeyi yapabilir. Biz de kendi fedakarlığımızı yapıyoruz."

        Erdoğan, gelecek yıl ralli şampiyonasına katılarak güzel derece almayı planladığını belirterek, bunun için çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

        Rallide kadın olarak dezavantajlarının bulunduğunu, rallinin uzun soluklu yarışlar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Öncelikle sınıfımda sonrasında tüm kadınlar arasında şampiyonluk istiyorum ve onun için antrenman da yapıyorum." dedi.

        Erdoğan, kadınlara ön yargılarını yıkma tavsiyesinde bulunarak, "İsteyip de yapamayacağımız hiçbir şey yok. Uzman olurken bana 'Zorlanmayacak mısın?' denildi. Bu spora girdiğimde de aynı şey söylendi. Hiçbir zorluğu yok. Tabii ki avantajı, dezavantajı vardır. Kadınların isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Özellikle Türk kadını çok güçlüdür. Kafasına koyduğu her şeyi yapar. Ön yargılarını kırıp buraya gelmelerini ve kendilerini test etmelerini rica ediyorum çünkü burada birbirimizi gördükçe daha mutlu oluyoruz. 'Daha çok kadın olsun' diye çabalıyoruz. Birbirimize desteğimiz çok büyük." diye konuştu.

        - Yardımcı pilot İbrahim Yılmaz: "Bir kadınla yarışmak çok keyifli"

        İbrahim Yılmaz da iki sezon off-road pilotluğu yaptığını, bu sezon Hande Erdoğan'ın yardımcı pilotu olduğunu söyledi.

        Erdoğan ile rallide yarıştıklarını aktaran Yılmaz, "Hem onu eğitmeye çalışıyorum hem onun sayesinde kendimi eğitiyorum. Onun sayesinde kopilotluğu öğreniyorum çünkü kendisi eski bir kopilot şampiyonu. Ondan ders alıyorum ben de ona pilot olarak ders veriyorum." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, bir kadınla yarışmanın keyifli olduğunu dile getirerek, "Kadınlar olaylar karşısında çok stressiz ve çok sakin kalabiliyor. İnanılmaz soğukkanlı halleri var. Hande doktor olduğu için olaylara karşı daha da soğukkanlı. O yüzden korkusuzca yarışıyor. Bu da bize büyük keyif veriyor. Süratli araba kullanmakta hiç sıkıntı çekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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