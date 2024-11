Off-road tutkunu kadın doktor pistlerde rüzgar estiriyor

İBRAHİM YOZOĞLU - Otomobil sporları sevdalısı acil tıp uzmanı Hande Erdoğan, daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği off-road yarışlarına katılarak pistlerin tozunu attırıyor.

Ankara'da yaşayan 37 yaşındaki Erdoğan, gençlik yıllarında otomobil sporlarına ilgi duymaya başladı.

Eğitim hayatını nedeniyle bu alana yönelemeyen Erdoğan, 2015 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Erdoğan, bu yıl ise Tırmanma Kadın Pilot şampiyonluğu elde ettiğini aktararak, misafir olarak çağrıldığı Sakarya'daki şampiyonadan büyük keyif aldığını kaydetti.

Otomobil sporlarında çok antrenman yapılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biraz zorlu oluyor, hem buraya zaman ayırmak hem doktor olarak çalışmak büyük mesai istiyor. Ancak bir şekilde ilerletiyoruz. Biraz yorucu oluyor ama çok keyifli, çok heyecan verici. Bu heyecanı yaşamaktan çok mutluyum. İnsan, sevdiği ve istediği her şey için zaman ayırabilir. Çok yorucu oluyor ama zaman ayırmak istediğimiz her şeye zaman ayırabiliyoruz. Çok seviyorum. Arabanın içinde olmak bana inanılmaz mutluluk ve huzur veriyor. Uykumuzdan, diğer bütün hobilerimizden vazgeçecek kadar çok seviyoruz. İnsan istediği ve ulaşmak istediği hedefe doğru ilerlemek için her şeyi yapabilir. Biz de kendi fedakarlığımızı yapıyoruz."