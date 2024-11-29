Bakan Uraloğlu: Akyazı ile Ankara arasına 6 şeritli otoyol inşa edeceğiz (2)

KARASULİMANI'NDA İNCELEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limanda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 2023 yılındaki dış ticaret hacminin yüzde 87,5'inin deniz yolu ile gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 17'nci sırada yer alan Türk sahipli filomuz bugün 2 bin 100'den fazla gemisiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11'inci sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10'da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı. Yine 152 olan liman tesisi sayımız, 217'ye ulaşmıştır. Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin limanlarımız konteyner taşımacılığında dünyada ilk 100 liman arasına girmeyi başardı. Bu gelişmelere bağlı olarak, limanlarımızdaki yük trafiği de pozitif yönde etkilenmiştir. 2002 yılında limanlarımızda 190 milyon ton olan elleçleme miktarımız 2023 yılında 521 milyon tona, konteyner hacmimiz ise 6,5 kat artarak 12,6 milyon TEU'ya ulaşmıştır. 2024 yılına geldiğimizde ise ilk 10 ayda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 441,9 milyon tona ulaşmış, elleçlenen konteyner miktarı da yüzde 7,7 artışla 11,3 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir" dedi.

'KARASU LİMANI, İSTANBUL BOĞAZINDAKİ GEMİ TRAFİĞİNİN AZALMASINI SAĞLADI' Karasu Limanı'nın, Türkiye'nin önemli limanlarından biri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Konumu gereği İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalmasını sağlayan Karasu Limanı, aynı zamanda taşıma maliyetleri ve taşıma sürelerinin azalmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Karasu Limanı'nda 2024 yılı Ocak ayından bu yana 1,3 milyon ton yük elleçlenmiştir. Karasu Limanı ile Romanya Köstence Limanı arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Bakanlığımızca verilen hat izni kapsamında Karasu-Köstence Ro-Pax faaliyetlerine de başlanmıştır. 186 yolcu ve 95 TIR kapasiteli URD adlı Ro-Pax gemisiyle de 4 Temmuz 2024 tarihinde ilk sefer gerçekleştirilmiştir. Seferler 1 hafta 4, bir hafta 3 sefer olmak üzere iki ülke arasında ayda 14 sefer yapılmaktadır. Hattın başladığı tarihten bu yana 69 sefer gerçekleştirilerek treyler ve dorse gibi 7,487 araç ile 3,885 yolcu taşınmıştır. Şimdi bu sayıları daha da arttıracak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Köstence'de 2025 ilk çeyrek itibarıyla yolcu gümrüğünün açılması ile birlikte ticari yolculara da hizmet verilmesini planlıyoruz. Böylece yılda yaklaşık 12 ila 15 bin aracın kara sınır kapılarımızdan çekilerek denizyoluna aktarılması hedefliyoruz. Romanya Köstence Limanı'nda gümrük kapısını açınca bizim Kapıkule ve İpsala gibi Edirne üzerinden Avrupa'ya açılan sınır kapılarımızdaki yoğunlukta da bir düşüş gözlemleyeceğiz. Özellikle yaz aylarında Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşlarımıza bir nebze de olsa soluk aldıracağız. 2025 yılı ilk çeyreğinde ikinci bir geminin daha hatta eklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlerleyen dönemde sefer sayılarının artışı ile birlikte, hattın verimliliğinin daha yükseklere çıkmasını hedefliyoruz" diye konuştu.