Sakarya'da kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Feyzi C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Engin C. ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.