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        Sakarya'da kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:26 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:32
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        Sakarya'da kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

        Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 HU 109 plakalı kamyonet ile Feyzi C. idaresindeki (78) 54 EG 109 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

        Kazada Feyzi ile oğlu Engin C. (39) yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Feyzi C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Engin C. ise Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Polis, kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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