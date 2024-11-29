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        Kamyonet ile çarpışan triportörün sürücüsü öldü

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile çarpışan triportörün sürücüsü Feyzi Cahanker (78) hayatını kaybetti, oğlu Engin Cahanker (39) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:05 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:10
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        Kamyonet ile çarpışan triportörün sürücüsü öldü
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile çarpışan triportörün sürücüsü Feyzi Cahanker (78) hayatını kaybetti, oğlu Engin Cahanker (39) ağır yaralandı. Kazanın ardından koşarak kaçan kamyonet sürücüsü aranıyor.

        Kaza, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi İzmit Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 HU 109 plakalı kamyonet ile Feyzi Cahanker yönetimindeki 54 EG 109 plakalı triportör çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Feyzi Cahanker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan oğlu Engin Cahanker ise ambulansla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Feyzi Cahanker’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Baba ve oğlunun kağıt toplayıcılık yaparak geçimlerini sağladıkları öğrenildi.

        Polis, kaza sonrası koşarak kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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