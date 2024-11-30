Pamukova'da çiftçilere traktörlere reflektör takılmasının önemi anlatıldı

Daha sonra Kaymakam Gürsel Temurci, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Göksu, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Pamukova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mesut Kiraz ile jandarma ekipleri, traktörlerin römorklarına reflektör taktı.

Pamukova Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Pamukova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından Gökgöz Mahallesi'nde "Reflektör Tak Görünür Ol" sloganıyla toplantı düzenlendi.

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