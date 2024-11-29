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        Sakarya'da babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya karışan kamyonetin sürücüsü tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına karışan kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:26 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:26
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        Sakarya'da babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya karışan kamyonetin sürücüsü tutuklandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına karışan kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

        Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde dün çarpıştığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği, oğlunun yaralandığı kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü Ekrem K. (49) polise teslim oldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

        Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde dün Ekrem K. idaresindeki 54 HU 109 plakalı kamyonet ile Feyzi C. yönetimindeki (78) 54 EG 109 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpışmış, Feyzi C. hayatını kaybetmiş, oğlu Engin C. ağır yaralanmıştı.

        Polis, kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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