Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletteki yolcu yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:01 Güncelleme: 01.12.2024 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletteki yolcu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden Alperen G. idaresindeki 54 KB 689 plakalı otomobil ile Soner K. yönetimindeki 54 AKN 683 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosikletteki yolcu Ahmet E, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Esad'a darbe iddiası
        Esad'a darbe iddiası
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Sakarya'da üniversite öğrencisi evde ölü bulundu
        Sakarya'da üniversite öğrencisi evde ölü bulundu
        Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilen...
        Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilen...
        Sakarya'da kas hastası gence doğum günü sürprizi
        Sakarya'da kas hastası gence doğum günü sürprizi
        Off-road tutkunu kadın doktor pistlerde rüzgar estiriyor
        Off-road tutkunu kadın doktor pistlerde rüzgar estiriyor
        Pamukova'da çiftçilere traktörlere reflektör takılmasının önemi anlatıldı
        Pamukova'da çiftçilere traktörlere reflektör takılmasının önemi anlatıldı
        Bakan Uraloğlu, Karasu Limanı'nda incelemede bulundu:
        Bakan Uraloğlu, Karasu Limanı'nda incelemede bulundu: