Sakarya'da kursiyerler ürettikleri çömleklerle bütçelerine katkı sağlıyor

Sakarya'da meslek kurslarında çömlekçilik eğitimi alan kursiyerler, ürünlerin satışını yaparak bütçelerine katkı sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK) bünyesinde hizmet sunan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde eğitim alan 48 kursiyer çamura şekil verip çömlek yapmayı öğreniyor.

Çömlek başta olmak üzere çamurdan çeşitli eşyalar üreten kursiyer, bu ürünlerin satışını da yaparak bütçelerine ek kazanç katıyor.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin kendi iş yerlerini de açabildiklerini aktaran Karaca, kaybolmaya yüz tutan bu mesleği kursiyerlere öğreterek yaşatmak istediklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı görsel sanatçısı ve çömlek eğitmeni Mehmet Hüseyin Karaca, gazetecilere, ekim ayında başlayan kursların haziranda sona erdiğini belirterek, 3 gurup halinde eğitim gören kursiyerlere haftanın iki günü eğitim ve kurs sonunda sertifika verildiğini söyledi.

Kursiyerlerden Ümmet Altınışık da çamurdan tabak, vazo, kupa, bardak, fincan ürettiklerini, bu ürünleri çocuklarına hediye edenlerin olduğunu anlatarak, gelecek nesillerin de bu tür işleri öğrenmelerini tavsiye etti.

Diğer kursiyer Nimet Dinç, " Ben emekli öğretmenim ve 3 yıldır kursa geliyorum ve hala bilmediklerimi öğreniyorum. Boş zamanlarımda da burada çömlek işini yapıyorum. Yaptıklarımızı da satıyoruz." dedi.