Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı daha tutuklandı

Diğer 4 hayvanı çaldığı belirlenen 7 kişinin ise daha önce büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.K. ve M.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden araştırma yürüttü.

Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına 2 şüpheli daha tutuklandı.

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