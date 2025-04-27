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        Sakaryaspor - Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde ağırladığı Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup eden Sakaryaspor ile ilk maçına çıkan teknik direktör İrfan Buz, Sakarya'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:45 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:49
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        Sakaryaspor - Erzurumspor FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde ağırladığı Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup eden Sakaryaspor ile ilk maçına çıkan teknik direktör İrfan Buz, Sakarya'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor'a geleli 2 gün olduğunu hatırlatan Buz, futbolcularla birebir görüşmeler yaptığını, takımı mental anlamda belli seviyeye getirmeleri gerektiğini anlattı.

        Buz, "Hep hesaplar yapılıyordu, negatif bir momentuma girilmişti. Burada futbol oynamış, buranın suyunu içmiş biri olarak Sakarya'nın ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden de bunu seve seve yaptığımı söyleyebilirim. Ben bu camia için değil elimi, gövdemi de sokarım." dedi.

        Oyunla ilgili detaylara değinen Buz, "Güzel bir müsabaka oldu, inanılmaz mücadele ettik. Baktığınız zaman taktiksel açıdan tabii ki biliyorduk, duran toplar kolay değildi ama konsantrasyon üst düzeydeydi. Çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman iyi fırsatlar da bulduk. Geçiş oyunlarımızı da gösterebildik zaman zaman. Biraz daha pas kalitemizi, yani son pasları daha iyi yapmış olsaydık daha da net alabilirdik müsabakayı ama dediğim gibi çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Buz, maç sonu Sakaryaspor taraftarının kendisini çağırması üzerine onlarla konuştuğuna değinerek, "Sevincimden dolayı onlarla paylaştım o sinerjiyi. Çok mutlu olduğumdan dolayı, yoksa ben... İki gün içerisinde elimden geleni yapmaya çalıştım ama dediğim gibi takımımız, burada en büyük aktör onlardı." diye konuştu.

        - Erzurumspor FK cephesi

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ilk yarı maçı alabilecek birçok pozisyon yakaladıklarını ama atamayınca rakiplerinin maça ortak olduğunu ifade etti.

        Konuşmasına kızı Almina Tude Uygun'u kaybeden Teknik Direktör Bülent Uygun'a başsağlığı dileyerek başlayan Kutlu, "2. yarı golü yedikten sonra biraz git gelli maç oldu. Zaten Sakaryaspor da hücum geçişlerinde ve kontrataklarda etkili bir takım." şeklinde konuştu.

        Golden sonra pozisyon üretmeye çalıştıklarını belirten Kutlu, "Biraz daha rakibi kaleye yığıp daha fazla gol pozisyonu bulabilirdik ama ikinci yarı çok da fazla gol pozisyonu bulamadık." dedi.

        Kutlu, kalan 2 maçtan iyi sonuçla ayrılıp, play-off'ta Süper Lig ısrarlarını devam ettirmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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