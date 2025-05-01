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        Sakarya'da otobüs terminalinin çatısına kurulan GES ile enerji tasarrufu sağlanacak

        Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi (GES) ile enerji tasarrufu yapılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:07
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        Sakarya'da otobüs terminalinin çatısına kurulan GES ile enerji tasarrufu sağlanacak
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        Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi (GES) ile enerji tasarrufu yapılması hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin hazırlıklarının tamamlandığını ve bu ay içerisinde bağlantıları tamamlanarak üretime başlanacağını belirtti.

        Alemdar, 5 bin 780 metrekare alana kurulan sistemin tam kapasiteyle çalıştığında 983 bin kWh elektrik üretimi ve yıllık 4,5 milyon liralık enerji tasarrufu yapacağını kaydetti.

        Projenin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk çatı GES projesi olduğunu aktaran Alemdar, "Mayıs ayında aktif hale gelerek enerji üretimi başlayacak. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alanda yeni projeler üreterek şehrimizi enerji alanında geleceğe taşıyacağız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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