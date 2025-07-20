Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Nevzat Kral ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Orhan Bayraktar verdi.

Yarışlar sırasında bisikletten düşen bazı sporculara sağlık ekipleri müdahale etti, bir sporcu hastaneye kaldırıldı.

Dayanıklılık, teknik beceri ve stratejinin ön plana çıktığı zorlu parkurda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yaklaşık 1 kilometrelik parkurda yapılan eleme turlarının ardından "erkekler" ve "kadınlar" kategorisindeki final yarışlarıyla şampiyona sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son günündeki Eliminator (XCE) yarışlarına 45 erkek ve 16 kadın sporcu katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.