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        Sakarya'da devrilen tır, trafiği aksattı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen tır nedeniyle trafik aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:14
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        Sakarya'da devrilen tır, trafiği aksattı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen tır nedeniyle trafik aksadı.

        Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Akyazı gişeleri yol ayrımında Kerem G. yönetimindeki 41 AVE 972 plakalı konteyner yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Bir süreliğine kapanan gişe yolu, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Sağlık görevlilerince ayakta kontrolü yapılan Kerem G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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