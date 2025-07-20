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        Tribündeki arbede sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde mahalleler arası futbol turnuvasında tribündeki yaşanan arbedede sırasında kalp krizi geçiren Ömer Gör (60), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:15
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        Tribündeki arbede sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde mahalleler arası futbol turnuvasında tribündeki yaşanan arbedede sırasında kalp krizi geçiren Ömer Gör (60), yaşamını yitirdi.

        Olay, 18 Temmuz akşamı Akyazı ilçesi Ballıkaya Mahallesi’ndeki Hüseyin Kama Spor Tesisi'nde meydana geldi. Mahalleler arası futbol turnuvasında Reşadiyespor ile Taşburunspor arasında oynanan müsabaka sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası futbolcular arasında tartışma çıktı. Sahadaki tansiyon tribünlere de sıçrayınca taraftarlar arasında arbede yaşandı. Bu sırada tribünde bulunan Ömer Gör (60) aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gör, çağrılan sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsüne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gör, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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