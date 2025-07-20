Tribündeki arbede sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde mahalleler arası futbol turnuvasında tribündeki yaşanan arbedede sırasında kalp krizi geçiren Ömer Gör (60), yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Temmuz akşamı Akyazı ilçesi Ballıkaya Mahallesi’ndeki Hüseyin Kama Spor Tesisi'nde meydana geldi. Mahalleler arası futbol turnuvasında Reşadiyespor ile Taşburunspor arasında oynanan müsabaka sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası futbolcular arasında tartışma çıktı. Sahadaki tansiyon tribünlere de sıçrayınca taraftarlar arasında arbede yaşandı. Bu sırada tribünde bulunan Ömer Gör (60) aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gör, çağrılan sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsüne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gör, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.