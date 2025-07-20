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        4 çocuğa hayvan dışkısı yedirdiği iddia edilen üvey ağabey gözaltına alındı (2)

        ADLİKONTROLLE SERBEST BIRAKILDIDiyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 üvey kardeşine eziyet edip, hayvan dışkısı yedirdiği iddiasıyla gözaltına alınan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 20.07.2025 - 00:07
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        4 çocuğa hayvan dışkısı yedirdiği iddia edilen üvey ağabey gözaltına alındı (2)
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        ADLİKONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 üvey kardeşine eziyet edip, hayvan dışkısı yedirdiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A. (25), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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