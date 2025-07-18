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        Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 73 bin 532 taşıt dünya yollarında

        EMRE AYVAZ - Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 114 bin 139 aracın yüzde 64,42'sine denk gelen 73 bin 532'si yurt dışına gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:08
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        Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 73 bin 532 taşıt dünya yollarında
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        EMRE AYVAZ - Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 114 bin 139 aracın yüzde 64,42'sine denk gelen 73 bin 532'si yurt dışına gönderildi.

        İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından ihracatta yedinci sırada bulunan Sakarya, ocak-haziran döneminde en fazla dış satımı yüzde 84,86 ile otomotiv alanında yaptı.

        Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 183 milyon 799 bin dolar otomotiv ihracatına imza attı.

        Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen 722 bin 309 taşıtın 535 bin 591'i yurt dışına satıldı.

        Türkiye'nin önemli otomotiv üreticilerinden Sakarya ise ürettiği 114 bin 139 aracın yüzde 64,42'sine denk gelen 73 bin 532'sini ihraç etti. Buna göre Sakarya, banttan indirdiği 10 araçtan 6'sını yurt dışına gönderdi.

        Bu dönemde Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 15,80'ini gerçekleştiren kent, ihracat pastasındaki yüzde 13,72'lik payıyla ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürdü.

        - Kentte yılın ilk 6 ayında 114 bin 139 araç üretildi

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin faaliyet gösterdiği Sakarya'da ilk altı ayda, 95 bin 878 otomobil, 697 küçük kamyon, 130 kamyonet, 836 otobüs ve 1035 midibüs, 15 bin 563 traktör olmak üzere toplam 114 bin 139 araç üretildi. Böylece kentte, günde 630 araç banttan indirildi.

        Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

        Arifiye ilçesindeki fabrikasında yılın ilk yarısında 95 bin 878 otomobil üreten Toyota, bu taşıtların yüzde 70'ine denk 67 bin 192'sini ihraç etti.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, bu dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyon olmak üzere toplam 2 bin 698 araç üretti, bunlardan 1177'sini yurt dışına sattı.

        Aynı dönemde 15 bin 563 traktör üreten TürkTraktör ise bu araçların 5 bin 163'ünü ihraç ederek ekonomiye katkı sağladı.

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-haziran döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

        Firma

        ÜretimİhracatToyota95.87867.192TürkTraktör15.5635.163Otokar2.6981.177Toplam114.13973.532

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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