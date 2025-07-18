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        Pompalı tüfekle vurulan baba yaşam savaşını kaybetti; oğlu tutuklandı

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde Barış Aksakal'ın (23) pompalı tüfekle vurduğu babası Erdal Aksakal (40), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:15
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        Pompalı tüfekle vurulan baba yaşam savaşını kaybetti; oğlu tutuklandı
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        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde Barış Aksakal'ın (23) pompalı tüfekle vurduğu babası Erdal Aksakal (40), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Barış Aksal, işlemleri sonrası tutuklandı.

        Olay, 14 Temmuz günü Erenler ilçesi 1186. Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Barış Aksakal ile babası Erdal Aksakal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Barış Aksakal, pompalı tüfekle babasına ateş etti. Ağır yaralanan Erdal Aksakal yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ambulansla hastaneye kaldırılırken, Barış Aksakal olay yerine yakın bir caminin avlusunda yakalandı.

        Erdal Aksakal 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, Barış Aksakal da işlemleri sonrası tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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