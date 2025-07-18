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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün son 2 yılda kuraklık etkisi ve bilinçsiz tüketim nedeniyle 60 milyon metreküp su kaybettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:07 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:07
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün son 2 yılda kuraklık etkisi ve bilinçsiz tüketim nedeniyle 60 milyon metreküp su kaybettiğini bildirdi.

        Sakarya Büyükşehir Belediye'sinden yapılan yazılı açıklamada, Alemdar'ın kuraklıkla mücadelede atılacak adımlar ve izlenecek yol haritasına dair Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu ve kurum bürokratlarıyla AKOM'da bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların artırılması, özellikle su yetersizliği yaşayan mahallelerin güçlü altyapıyla buluşması ve kayıp – kaçak tespit çalışmalarının tavizsiz bir şekilde yürütülmesine dair kararların alındığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Sakarya'nın sürdürülebilir su geleceği için şehrin altyapısını uzun vadeli yatırımlarla buluşturduklarını kaydetti.

        Alemdar, kuraklıkla mücadele ve kaynakları korumaya yönelik çizdikleri yol haritasında kararlı bir şekilde ilerlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Şehrimizin en kıymetli su kaynağı Sapanca Gölü son 2 senede kuraklık etkisi ve bilinçsiz su kullanımı ile 60 milyon metreküp su kaybetti. Şehrimizi yeni su yatırımları ile buluşturmak için Ankara'daki temaslarımızı sürdürüyoruz. Su hepimiz için aynı hayati öneme sahip. Yaşam kaynağımızın her damlasına sahip çıkalım. Suyu tasarruflu kullanalım." ifadelerini kullandı.

        - Adapazarı Belediyesi'nden CHP Milletvekili Taşkent'in iddialarına cevap

        Adapazarı Belediyesi, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent'in belediyenin projeleri arasında yer "Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri" ile ilgili iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, tüm resmi belgeler ve mevzuata uygun yapılan işlemlerin Taşkent'in iddialarının hukuki ve fiili karşılığının olmadığını ortaya koyduğu kaydedildi.

        Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri'nin tüm imar ve ihale süreçlerinin mevzuata uygun, ilgili kurum görüşleri alınarak, canlı yayınlanan şeffaf bir ihale ve belediyenin hizmet amacına uygun şekilde yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Kamu zararına işlem yoktur. Sözleşme değişikliği ve usulsüzlük gibi iddialar asılsızdır. Taşınmazın imar durumu ve kullanım amacı kamu yararına hizmet alanıdır ve bu istikamette Adapazarı halkının faydası hedeflenerek kullanılması planlanmıştır. Bunca hukuki belgeye rağmen hala gerçekleri çarpıtarak sahayı kirli algılarla dolduranlar şunu iyi bilsin; Adapazarı'nda yapılan her eser milletin ortak değeridir ve hukuka uygundur. Bu iddialara sarılan birtakım çevrelerin Adapazarı'mızın hizmetlerini gölgelemek için attığı iftiralar, siyaseten tükenmişliklerinin ilanıdır. Bizim işimiz eser üretmek, onların işi dedikodu üretmektir. Bu şehirde alın teriyle yapılmış her proje dimdik ayaktadır. Rant iftiralarıyla, çamur siyasetiyle belediyemizi yıpratmaya çalışanlar, milletin vicdanında da tarihin sayfalarında da hak ettikleri cevabı almaya devam edeceklerdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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