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        Bisiklet sporunun kalbi, bir kez daha Sakarya'da atacak

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 18-19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 6 farklı kategoride 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 17:35 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:40
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        Bisiklet sporunun kalbi, bir kez daha Sakarya'da atacak
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 18-19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 6 farklı kategoride 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

        Bisiklet alanında düzenlediği dev organizasyonlarla adını tüm dünyaya duyuran Sakarya, 3 gün sürecek Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

        200 PROFESYONEL PEDAL ÇEVİRECEK

        Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyona 18-19-20 Temmuz tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

        Elit Erkek, Elit Kadın, U23 Erkek, U23 Kadın, Genç Erkek ve Genç Kadın olmak üzere 6 farklı kategoride 200 profesyonel sporcunun pedal çevireceği şampiyonada, Türkiye’nin en iyi bisikletçileri belli olacak. Üç gün sürecek şampiyonada, farklı kategorilerde yarışlar ve ödül törenleri spor severlerle buluşacak.

        Katılımın ücretsiz olacağı ve 3 gün boyunca devam edecek şampiyona için tüm Sakaryalılar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne davet edildi.

        Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarış takvimi;

        YARIN

        17:30 – 18:30 → XCC (Kısa Parkur) Yarışı

        19:00 → Ödül Töreni

        19 TEMMUZ CUMARTESİ

        10:30 → XCO (Klasik Olimpik) Yarışı Başlangıcı

        13:00 – 13:30 → Ödül Seremonisi

        20 TEMMUZ PAZAR

        10:30 – 12:00 → XCE (Eleme Usulü Sprint) Yarışı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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