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        Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarın Sakarya'da başlayacak

        Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:55 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:55
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        Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarın Sakarya'da başlayacak
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        Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek organizasyon, yarın başlayacak.

        Özellikle kadın bisikletinin gelişiminde büyük emeği olan ve "kaptan" lakabıyla tanınan antrenör Tuncer Salihoğlu adına düzenlenen şampiyonada, "elit erkek", "elit kadın", "23 yaş altı erkek", "23 yaş aştı kadın", "genç erkek" ve "genç kadın" kategorilerinde 200 sporcu pedal çevirecek.

        Üç gün sürecek şampiyona sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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