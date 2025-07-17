Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarın Sakarya'da başlayacak

Üç gün sürecek şampiyona sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

Özellikle kadın bisikletinin gelişiminde büyük emeği olan ve "kaptan" lakabıyla tanınan antrenör Tuncer Salihoğlu adına düzenlenen şampiyonada, "elit erkek", "elit kadın", "23 yaş altı erkek", "23 yaş aştı kadın", "genç erkek" ve "genç kadın" kategorilerinde 200 sporcu pedal çevirecek.

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