Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki XCO yarışlarına, 48 erkek ve 15 kadın sporcu katıldı.

Yaklaşık 1 kilometrelik parkurda "elit erkekler" 8, "elit kadınlar" 6, "23 yaş altı erkekler" 7, "23 yaş altı kadınlar" 5, "genç erkekler" 6 ve "genç kadınlar" 4 tur pedal çevirdi.

Yarışlar sonunda elit erkeklerde Emre Yavuz birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci, Süleyman Sefa Temel üçüncü oldu. Elit kadınlar kategorisinde Azize Bekar birinciliği, Asuman Burcu Balcı ikinciliği, Sevim Gerçek üçüncülüğü elde etti.

U23 erkekler kategorisinde Furkan Akçam birinci, Deniz Örnek ikinci, Burak Baser üçüncü olurken, U23 kadınlar da ise yarışı Ekin Ereke birinci, Ayça Erdoğan ikinci, Tuğçe Bitirim de üçüncü sırada bitirdi.

Genç kadınlarda Emine Irmak Sezer birinci, Damla Eser ikinci ve Nisanur Acar üçüncü sıraya yerleşti. Genç erkeklerde ise bitiş çizgisini Samet Baştatar birinci, Nafız Ege Karagöl ikinci, Enis Asaf Şanlı üçüncü geçti.