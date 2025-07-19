Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor

        Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:59 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, devam ediyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki XCO yarışlarına, 48 erkek ve 15 kadın sporcu katıldı.

        Yaklaşık 1 kilometrelik parkurda "elit erkekler" 8, "elit kadınlar" 6, "23 yaş altı erkekler" 7, "23 yaş altı kadınlar" 5, "genç erkekler" 6 ve "genç kadınlar" 4 tur pedal çevirdi.

        Yarışlar sonunda elit erkeklerde Emre Yavuz birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci, Süleyman Sefa Temel üçüncü oldu. Elit kadınlar kategorisinde Azize Bekar birinciliği, Asuman Burcu Balcı ikinciliği, Sevim Gerçek üçüncülüğü elde etti.

        U23 erkekler kategorisinde Furkan Akçam birinci, Deniz Örnek ikinci, Burak Baser üçüncü olurken, U23 kadınlar da ise yarışı Ekin Ereke birinci, Ayça Erdoğan ikinci, Tuğçe Bitirim de üçüncü sırada bitirdi.

        Genç kadınlarda Emine Irmak Sezer birinci, Damla Eser ikinci ve Nisanur Acar üçüncü sıraya yerleşti. Genç erkeklerde ise bitiş çizgisini Samet Baştatar birinci, Nafız Ege Karagöl ikinci, Enis Asaf Şanlı üçüncü geçti.

        Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Şampiyona, yarın XCE yarışlarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 şüpheli daha gözaltında
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Neden yandık
        Neden yandık
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da devrilen tır, trafiği aksattı
        Sakarya'da devrilen tır, trafiği aksattı
        Pompalı tüfekle vurulan baba yaşam savaşını kaybetti; oğlu tutuklandı
        Pompalı tüfekle vurulan baba yaşam savaşını kaybetti; oğlu tutuklandı
        Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 73 bin 532 taşıt dünya yollarında
        Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 73 bin 532 taşıt dünya yollarında
        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 sanı...
        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 sanı...